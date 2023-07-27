الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وكيل "خطة النواب": طرح الشهادات الدولارية بالبنوك خطوة مهمة تأخرت كثيرا

دولارات
دولارات

 قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن طرح الشهادات الدولارية بالبنوك تأخرت كثيرًا، لافتًا إلى أن مصر بها كميات كبيرة من الدولارات مع المصريين. 

وأضاف النائب ياسر عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أن مصر قادرة على سداد التزاماتها لصندوق النقد الدولي.

وعن أزمة قطع الكهرباء، أوضح أنه يتم قطع الكهرباء عن محطات رفع المياه في القرى، متابعًا: "لدينا القدرة على إنتاج الكهرباء بمقدار استهلاكنا مرة ونصف". 

وأشار إلى أنه ما حدث في تطوير محطات الكهرباء لم يحدث منذ عشرات السنين، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول مشتركة بين الحكومة والشعب لحل أزمة الكهرباء. 

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