الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الملياردير الأمريكى بيل جيتس: مؤتمر COP28 فى الإمارات يمثل فرصة حاسمة

بيل جيتس
بيل جيتس

شدد الملياردير الأمريكي الرائد في قضايا المناخ، بيل جيتس، على أهمية مؤتمر الأطراف COP28 الذي سيقام في دولة الإمارات نوفمبر المقبل.

وأشار جيتس إلى أن الاتجاه بعيدًا عن "الوقود الأحفوري" هو أمر مهم، لكنه أكد أن بناء "مستقبل نظيف" قد يعتمد على الصناعات ذات الانبعاثات الكبيرة.

وقال جيتس على حسابه بموقع تويتر: سيكون COP28 فرصة حاسمة لقادة العالم للالتقاء واتخاذ خطوات حقيقية لتسريع طريقنا نحو "صافي صفر" انبعاثات لثاني أوكسيد الكربون.

وأضاف: "الابتعاد عن الوقود الأحفوري مهم ولا مفر منه، يجب علينا ابتكار واكتشاف ونشر حلول مناخية مهمة مع ضمان أن الأشخاص الأكثر تضررًا من تغير المناخ يمكنهم أن يعيشوا حياة صحية ومنتجة".

واختتم: "سيتطلب بناء مستقبل نظيف وصحي ومنصف أن يكون كل جزء من المجتمع، بما في ذلك بعض القطاعات التي تقوم بانبعاثات ثقيلة لثاني أوكسيد الكربون، جزءا من الحل".

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