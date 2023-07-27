الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رغبة "أبو على" تحسم قرار التعاقد مع على ماهر ورحيل ميمى عبد الرازق

كامل أبو علي
كامل أبو علي

أكد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري، التوصل لاتفاق نهائي مع علي ماهر المدير الفني السابق لفيوتشر لتولي القيادة الفنية لفريق النادي المصري بالموسم الجديد.

وعلم "الدستور"، أن رغبة كامل أبو علي رئيس النادي المصري حسمت القرار النهائي بشان تولي "ماهر" القيادة الفنية للفريق البورسعيدي للموسم الجديد.

وحرص مجلس المصري على توجيه الشكر إلى الجهاز الفني  للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق على الفترة الماضية والذي نجح خلالها بالصعود إلى المركز الخامس بجدول الدوري و الوصول إلى نهائي كأس الرابطة، بالإضافة إلى الوصول إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر، و ينتظر الفائز من مباراة الأهلي و الداخلية.

وكان ميمى عبدالرازق، المدير الفني لفريق المصري، قد أعلن عن رحيله عن قيادة الفريق عقب انتهاء مباراة الأهلي، واتخذ القرار بعد الاجتماع مع الجهاز المعاون وكل أعضاء الجهاز والذين قاموا بالتواصل مع مسئولي إدارة المصرى لإخطارهم بالقرار، خاصة عقب علمهم بعدم وجود أي تحرك من الإدارة لتمديد التعاقد معهم لقيادة الفربق بالموسم الجديد.

كامل ابو علي علي ماهر المصرى البورسعيدى ميمي عبد الرازق

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