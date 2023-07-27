الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أردوغان: تركيا ستضمن عودة مليون لاجئ إلى سوريا

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تخطط لضمان عودة حوالي مليون لاجئ على أراضيها إلى سوريا.

وقال أردوغان: "ستستمر عودة اللاجئين إلى وطنهم مع ارتفاع مستوى الأمن والاستقرار في سوريا. حتى الآن، عاد أكثر من 600 ألف نازح إلى البلاد، ونخطط لضمان عودة مليون لاجئ إلى وطنهم".

وأعلن أردوغان في وقت سابق، أن تركيا وقطر تنفذان مشروعا لبناء نحو مليون منزل في شمال سوريا للاجئين العائدين إلى وطنهم.

وصرح وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في وقت سابق، أنه يوجد نحو 4.9 مليون لاجئ في تركيا، منهم 3 ملايين من السوريين.

 

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