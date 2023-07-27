الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليونان.. اعتقال شخصين هربا مهاجرين إلى جزيرة منكوبة بالحرائق

المهاجرين
المهاجرين

ألقت السلطات اليونانية، الأربعاء، القبض على شخصين بتهمة تهريب 35 مهاجرا عبر بحر إيجة، باستخدام مسار غير اعتيادي أوصلهم إلى جزيرة منكوبة بحرائق الغابات.

وذكر خفر السواحل اليوناني في بيان رسمي، أنه تم إيقاف شخصين قبالة سواحل جزيرة إيفيا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، حيث كانا يستقلان زورقا سريعا بطول 15 مترا، متجها شرقا باتجاه تركيا التي يعتقد أنهما غادرا منها.

وأشار خفر السواحل إلى العثور على 35 مهاجرا على شاطئ بالقرب من بلدة كيمي في وسط إيفيا، بعد وقت قصير من توقيف الشخصين.

وشهدت الجزيرة حرائق غابات كثيفة خلال الأيام الأخيرة، كما سجلت تحطم طائرة طوارئ أمس الثلاثاء، خلال مشاركتها في عمليات إخماد الحرائق، ما أسفر عن مقتل الطيارين.
 

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