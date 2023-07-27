كم عدد الأنبياء والرسل ومن هم أولى العزم من الرسل؟.. الأزهرى يجيب

كشف الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، عدد الأنبياء والرسل، مؤكدًا أنه طبقًا لما ورد في الأحاديث النبوية عدد من الآثار أن عدد الأنبياء 124 ألفًا ومنهم 313 رسول.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن أهل العلم استقروا على هذا الرقم ومع تدبر آيات الذكر الحكم، نجد أن عدد الرسل هم 313 من بينهم أولى العزم.

منهم أولي العزم من الرسل؟

وأضاف، أن أولي العزم، هم الذين صبروا صبرًا زائدًا وواجهوا من أقوامهم التكذيب والتعنت الذي يفوق الوصف وهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و سيدنا نوح و سيدنا إبراهيم و سيدنا موسى و سيدنا عيسى عليهم السلام، مؤكدًا أن كل أنبياء الله لهم عزم كبير وعزم كعزم الجبال إلا خمس فعزمهم كبير.