الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الأوقاف: مصر دائما فى خدمة القرآن الكريم

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر دائمًا في خدمة القرآن الكريم، داعيًا الجميع لزيارة دار القرآن في مسجد مصر. 

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أن مصر لها دور ريادي في خدمة القرآن الكريم، لافتًا إلى أن الدين الإسلامي علّمنا الرحمة بالعالمين.

وأوضح أنه تم تخصيص خطبة يوم الجمعة المقبلة عن "القرآن الكريم رحمة للعالمين".

وأشار إلى أن الإساءة للقرآن الكريم استفزاز لمشاعر المسلمين، لافتًا إلى أن الشعوب الإسلامية والعربية غاضبة من الإساءة للقرآن الكريم، داعيًا إلى حوار الحضارات واحترام الأديان السماوية.

وأكد وزير الأوقاف، أن أهل القرآن يحترمون الآخر لأن الدين الإسلامي علمنا التقدير والعفاف، لافتا إلى أن الإساءة للقرآن الكريم تغذي جماعات الإرهاب والتطرف والعنف، كما شدد على ضرورة احترام الأديان ووضع عقوبات رادعة لمن يخالف ذلك. 

وأشار إلى أن قيمة جائزة الفائز الأول بمسابقة القرآن الكريم العالمية تقدر بمليون جنيه، لافتا إلى أنه يوجد 60 دولة تشارك في مسابقة القرآن الكريم. 

الأكثر قراءة

الإمارات تعلن وفاة الشيخ سعيد بن زايد ممثل حاكم أبوظبى.. وتنكيس الأعلام 3 أيام

الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسى وبوتين فى "قصر قسطنطين" بسان بطرسبرج

ميمى عبد الرازق: حزين على طريقة رحيلى من المصرى

وزير الأوقاف: مصر دائما فى خدمة القرآن الكريم

محافظ مطروح يوجه بتشكيل لجنة لمعاينة المول المحترق

رغبة "أبو على" تحسم قرار التعاقد مع على ماهر ورحيل ميمى عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلي .. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا