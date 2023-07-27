وزير الأوقاف: مصر دائما فى خدمة القرآن الكريم

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر دائمًا في خدمة القرآن الكريم، داعيًا الجميع لزيارة دار القرآن في مسجد مصر.

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أن مصر لها دور ريادي في خدمة القرآن الكريم، لافتًا إلى أن الدين الإسلامي علّمنا الرحمة بالعالمين.

وأوضح أنه تم تخصيص خطبة يوم الجمعة المقبلة عن "القرآن الكريم رحمة للعالمين".

وأشار إلى أن الإساءة للقرآن الكريم استفزاز لمشاعر المسلمين، لافتًا إلى أن الشعوب الإسلامية والعربية غاضبة من الإساءة للقرآن الكريم، داعيًا إلى حوار الحضارات واحترام الأديان السماوية.

وأكد وزير الأوقاف، أن أهل القرآن يحترمون الآخر لأن الدين الإسلامي علمنا التقدير والعفاف، لافتا إلى أن الإساءة للقرآن الكريم تغذي جماعات الإرهاب والتطرف والعنف، كما شدد على ضرورة احترام الأديان ووضع عقوبات رادعة لمن يخالف ذلك.

وأشار إلى أن قيمة جائزة الفائز الأول بمسابقة القرآن الكريم العالمية تقدر بمليون جنيه، لافتا إلى أنه يوجد 60 دولة تشارك في مسابقة القرآن الكريم.