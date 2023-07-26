الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل يحق لـ"الشيبى" مقاضاة حسين الشحات؟.. رئيس محكمة سابق يوضح

الشيبي والشحات
الشيبي والشحات

حسم المستشار هيثم عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، الجدل بشأن أحقية محمد الشيبي مقاضاة حسين الشحات أمام المحاكم، أم أن الواقعة التي حدثت بينهم تبقى داخل المستطيل الأخضر، سواء قبل المباراة أو أثناء المباراة أو بعدها، قائلاً: " قولا ً واحدًا.. لا يوجد دخل لقانون العقوبات بهذه الواقعة من قريب أو من بعيد". 

وأضاف عباس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية النهار، أنه لا يوجد جريمة جنائية ارتكبها لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، متسائلاً: "بناءً على ماذا تم إدانة حسين الشحات وإيقافه مباراتين؟" 

وأشار إلى أن قرار إدانة حسين الشحات استند إلى تقرير مراقب المباراة  وحكم المباراة، وذل يعني أنه كان ذلك بمناسبة الرياضة والمباراة المقامة، وبالتالي يخضع الأمر إلى قانون الرياضة، ويخضع إلى الأمر المنظم لعقوباته الخاصة به، مؤكدًا أن واقعة تعدي حسين الشحات على لاعب بيراميدز ليست لها عقوبة جنائية بقانون العقوبات.

وأكد أن العقوبات الرياضية تخضع للائحة قانون الرياضة، ووفقاً لتقرير الحكم ومراقب المباراة. 

وأشار إلى أنه من حق اللاعب المغربي تقديم بلاغ والشكوى وحق التقاضي مكفولة، مؤكدا أن الشحات لم يرتكب جريمة جنائية.

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هل يحق لـ"الشيبى" مقاضاة حسين الشحات؟.. رئيس محكمة سابق يوضح

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