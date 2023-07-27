خالد منتصر يعلن انتهائه من الجزء الأول لسيرته الذاتيه

أعلن الدكتور والمفكر الليبرالي خالد منتصر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي عن انتهائه من كتابة الجزء الأول من سيرته الذاتية.

خالد منتصر كتب قائلًا :"اليوم انتهيت من كتابة الجزء الأول من سيرة ذاتية لوطن من خلال عيني خالد منتصر، طفلًا وشابًا من زمن ناصر لزمن صعود الجماعات الإسلامية في الجامعة، أتمنى صدوره قريبًا".

يذكر أن خالد منتصر دكتور ومقدم ومعد الفقرة الطبية– العاشرة مساء قناة دريم- مقدم ومعد برنامج خارج النص قناة أون تي في.

يصنف على أنه ليبرالي متفتح له الكثير من الآراء ذات الصبغة السياسية العلمانية، كان ببرنامجه خارج النص يتوافق مع العديد من الشخصيات الليبرالية من أمثال أيمن نور وجورج إسحاق وإنجي حمدي وعمر حنون وبثينة كامل ومنى الطحاوي وأحمد ماهر والسيدة جميلة إسماعيل، وهو متزوج من الكاتبة سماح أبو بكر عزت، كما له العديد من المؤلفات من أبرزها: "دفاعًا عن العقل، حقائق وأوهام عن الجنس، تواصل لا تناسل، مكان فى القلب.. أبو بكر عزت، الختان والعنف ضد المرأة، فوبيا العلم، وهم الإعجاز العلمي".

وأطلق خالد منتصر مؤخرًا صالونه الثقافي، والذي استضاف فيه العديد من النقاد والكتاب والإعلاميين.

ومن مقولاته الشهيرة فى كتابه "فوبيا العلم": "معقول إحنا بنكره العلم ونخاف منه ونشمت فيه؟.. يا شيخ قول كلام غير ده معقول وإحنا حضارتنا الفرعونية مهد العلم، بالعكس ده زي ما أنت شايف الموبايل في إيدين كل الناس، والدش في كل بيت، وأطفالنا ما شاء الله بيلعبوا على الكمبيوتر زي العفاريت، عايز إيه أكتر من كده حب للعلم!.

من المؤكد أن كثيرًا من القراء بمجرد قراءة العنوان سيرفعون في وجهي هذه الكلمات السابقة الساخرة من مبالغتي في تشخيص حالة العداء العلمي التي باتت تسكن خلايانا وعقولنا وتسبح مع كرات دمنا الحمراء، وأنا متوقع استنكارًا شديدًا لوصفي لها بالظاهرة والتأكيد على أنها مجرد حالة فردية لا تمثل تيارًا، وأن مصر بخير و قعلها بخيرو هيئة بحثها العلمي بخير، وجامعتها بخير وباحثيها بخير... إلى آخر سياسة كله تمام يا فندم، وحزب كل شىء تحت السيطرة، وشعار بوس أيدك وش وضهر وده إحنا في نعمة.. وأحسن من غيرنا.. وليس في الأمكان أبدع مما كان.. إلى آخر هذه المسكنات التي تخدر الألم ولا تعالج الورم".