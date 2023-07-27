الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تفاعل الأطفال مع عروض العرائس ضمن مشاركة قصور الثقافة بمعرض بورسعيد (صور)

معرض بورسعيد
معرض بورسعيد

ضمن فعاليات معرض بورسعيد السادس للكتاب، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات الفنية للأطفال، تضمنت ورشة فنية للفنانة غادة عبد النبي بعنوان "عام هجري جديد" تم خلالها تصميم كروت ولوحات بزخارف وعناصر من الفن الإسلامي مثل الهلال، إلى جانب لوحات من الطبيعة ورسوم أشجار زاهية تطرح ثمارا، مما أظهر مدى استيعاب الأطفال للموضوع.

معرض بورسعيد

وبعنوان "الرسم وفنون الواقع المعزز" نفذت الفنانة كريمة الديب ورشة فنون تشكيلية، شملت رسم لوحات مستوحاة من البحر والبيئة الساحلية باستخدام خامات تقليدية وغير تقليدية من خلال دمج ألوان الأكريلك وألوان الفلوماستر على ورق الكانسون، مما أظهر مدى استجابة الأطفال لمضمون الورشة وانعكس على رسوماتهم بطلاقة في استخدام ألوان بدرجات متفاوتة لإظهار لون البحر وكائناته.

معرض بورسعيد

وفي جانب العروض الفنية، أقيم عرض فني لفريق أجيال للمخرج عمرو حمزة، لاستقبال الجمهور بالشخصيات الكرتونية، بجانب فقرة فنية لعرائس الماريونت والتنورة، ومسابقات وفوازير للجمهور، بالإضافة لعرض مسرحية العرائس دندش وأصحاب العصفور، تحريك فريق عرائس جاردن سيتي.

الفعاليات تقدمها الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبالتعاون مع فرع ثقافة بورسعيد  التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي.

وشهد تقديم فريق كورال أطفال بورسعيد، عرضا فنيا تضمن باقة متنوعة من الأغانى بقيادة المايسترو محمد نصر بدأتها بغناء جماعي لأغنية سهر الليالى، وتلاها الأغاني الفردية، حيث غنت لوجى "غنيلي شوي شوي"، جنى طنطاوى "أبو زعيزع"، نور "جرحونا برمش عيونة"، أيتن "ياورد على فل وياسمين"، يوسف "عنابي"، واختتمت الفرقة بكوكتيل جماعى تضمن أغنية "طيري يا عصفورة، وحلاوة شمسنا".

تأتي الفعاليات ضمن مشاركة قصور الثقافة في الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتزامن مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو، حيث تشارك الهيئة بأكثر من 250 عنوانا من سلاسل إصدارات مشروع النشر، ومنها أحدث إصداراتها خلال العام الحالي 2023، والتي تتميز بقيمتها الكبيرة وأسعارها المخفضة، كما تقدم عددا من الفعاليات ضمن البرامج المخصصة للأطفال بالمعرض، ويشهد المعرض جولة تنظمها الهيئة لأطفال وأبناء الإسكان البديل بالقابوطي.

فعاليات معرض بورسعيد السادس للكتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني غادة عبد النبي الرسم وفنون الواقع المعزز الفنانة كريمة الديب

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