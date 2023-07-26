الفرصة.. مؤسسة "ألترا طب" تغادر المرحلة الأولى من التصفيات

غادرت شركة "ألترا طب" التي حصلت على كارت الفرصة الذهبية في مرحلة التصفيات ببرنامج الفرصة في حلقة اليوم الأربعاء.

وشهدت الحلقة منافسة شرسة بين 3 شركات تجاوزت مرحلة التصفيات وهي مشروع "ألترا طب" الذي حصل على كارت الفرصة الذهبية في مرحلة التصفيات في حلقة القاهرة وشركة مشروع "فلاش" الذي يعالج مشكلة دفع حساب الديلفري عبر الموبايل.

وحصلت "فلاش" و"ريسيتي" على مجمل تصويت أعضاء لجنة التحكيم لتغادر شركة "ألترا طب" المسابقة بالرغم من حصولها على كارت الفرصة الذهبية مؤخرًا.

وشهد تصويت أعضاء لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" نقاشًا موسعًا، حيث اختارت أمل عنان، شريك جلوبال 500 وكبيرة مسئولي استثمار وقف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، التصويت لشركة "فلاش" من منطق تحيزها لوجود امرأة رائدة أعمال.

وقالت "عنان": "لازم أتحيز للمرأة لأن قليل لما بنلاقي رائدات أعمال رغم إيماني بأهمية "ألترا طب" كمشروع في المجال الصحي، خصوصًا في مرحلة ما بعد كورونا".

بينما صوّت الدكتور عمرو عوض الله، عضو لجنة التحكيم، ومستثمر مصري أمريكي من وادي السيليكون بكاليفورنيا والذي أسس شركة كلاوديرا لصالح شركة "ريسيتي"، أما عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر فانحاز لشركة "فلاش" مؤكدًا أن السوق تحتاج لذلك.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية التصويت لشركة "ريسيتي" مؤكدًا أنه بالرغم من أهمية المشروع الطبي "ألترا طب"، إلا أن هناك حاجات ضرورية.

وحسم وائل فخراني، مستثمر شغل مناصب عليا في جوجل، الاختيار بتصويته لصالح شركة "فلاش" لأهميتها في المرحلة الحالية.

برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.