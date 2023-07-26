الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الفرصة".. متسابقة: تطبيق "فلاش" هدفه تسهيل إجراءات الدفع الإلكترونى

برنامج الفرصة
برنامج "الفرصة"

عرضت المتسابقة شيرين أشرف، مؤسسة شركة "فلاش"، اليوم الأربعاء، فكرة مشروعها أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة".

وقالت شيرين خلال فقرة "الدقيقة الواحدة" ضمن برنامج "الفرصة" المُذاع على قناة "ON": "مشروعنا عبارة عن تطبيق فلاش لدفع الدليفري بعد الاستلام باستخدام (كيو أر كود) بدلًا من الكاش وبدون ماكينة دفع".

وأضافت: "هدفنا تسهيل عمليات الدفع خصوصًا في الدليفري، بنبدل الكاش بفلاش، العميل بيكون معاه كارت أو محفظة إلكترونية يوصلهم بالأبليكيشن ويسكان الكود مع المندوب، التطبيق يساعد أي حد في الشارع إنه يستلم فلوسه بطريقة إلكترونية وسهلة".

وتابعت: "حصلنا على تمويل من عدد من المستثمرين الأمريكيين.. ومعانا 6 ملايين دولار".

برنامج الفرصة الفرصة لجنة تحكيم الفرصة الفرصة مع لميس الحديدي المتسابقة شيرين أشرف شركة فلاش

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