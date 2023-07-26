الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برنامج "الفرصة".. مؤسس "ألترا طب": نوفر المستلزمات بأقل تكلفة

الفرصة
الفرصة

عرض المتسابق محمد خالد، رئيس شركة "ألترا طب"، مشروعه الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة". 

وقال خالد إن "ألترا طب" هي منصة إلكترونية ممولة لتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات، وهدفها حل مشكلة زيادة أسعار المستلزمات الطبية وصعوبة شرائها.

وتابع: "في السوق العادية المصنع أو المستورد يبيع لتاجر الجملة وتاجر الجملة يبيع للموزع والموزع يبيع للمستشفى، ألترا طب منصة متكاملة تربط المصنع والمستورد مباشرة بالمستشفى، ونزيل حلقات الوصل ونوفر في التكلفة على المستشفى والمريض".

وأكد أن المنصة تقدم للمستشفى التمويل وتدفع آجلًا 3 أشهر، وبعد ذلك هناك إمكانية للتقسيط على 10 أشهر من خلال شركاء التمويل، وعلق: "توفر وقت وفلوس ومجهود".

ألترا طب برنامج الفرصة الفرصة الفرصة لميس الحديدي المتسابق محمد خالد شركة ألترا طب توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات

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