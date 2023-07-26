الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أعلنت إسلامها فى 2018".. وفاة الموسيقية الأيرلندية الشهيرة سينيد أوكونور

سينيد
سينيد

ذكرت مواقع عالمية منذ قليل وفاة المطربة الأيرلندية سينيد أوكونور عن عمر يناهز 56 عامًا بعد سنوات من معارك الصحة العقلية منها اضطراب ثنائي القطب.

وصعدت المغنية الأيرلندية إلى النجومية في جميع أنحاء العالم في عام 1990 من خلال غلافها المثير Prince's Nothing Compares 2 U.

وتأتي وفاة سينيد بعد عام من مقتل نجلها صاحب الـ17 عامًا، في يناير 2022 عقب هروبه من المستشفى أثناء مراقبته للانتحار.

وفي 2017 قامت بتغيير اسمها إلى ماجدة داويت قائلة في مقابلة إنها تود أن تكون "خالية من اللعنات الأبوية"، وبعد ذلك بفترة أعلنت عن إسلامها في أكتوبر 2018 وقامت بتغيير اسمها مجددًا إلى شهداء صدقات، حيث أعلنت عن أنها اعتنقت الإسلام، وقالت إنها النتيجة الطبيعية لأية رحلة دينية ذكية.

ونشرت على حسابها على موقع تويتر صورة وهي ترتدي الحجاب، كما أعادت نشر فيديو لها بتاريخ 19 أكتوبر وهي تحاول أن تقوم بتأدية الأذان، وعلقت على المقطع قائلة: "لقد تدربت على تأدية الأذان مئات المرات، ولكني أعد الجميع أنني سوف أتمكن من تأديته على نحو أفضل بكثير من هذا المقطع".

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