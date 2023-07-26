الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة الكهرباء

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن درجات الحرارة تؤثر على ضخ الغاز، لافتًا إلى أننا نشهد اليوم ضخًا إضافيًا في كميات المازوت، وبالتالي سيتم التحرك في استيراد شحنات إضافية من المازوت لصالح وزارة الكهرباء من الخارج رغم ارتفاع أسعاره عالميًا. 

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن وزارة البترول سوف تستورد شحنات أخرى من المازوت لصالح الكهرباء حتى نستطيع التخفيف من الأعباء والضغط على المواطنين، وحتى تهدأ حالة الغضب لدى المواطنين.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أنه يتم ضخ 30 ألف طن من المازوت يوميًا لمحطات الكهرباء، حتى يتم التخفيف على المواطنين، بالإضافة إلى 115 مليون قدم من الغاز يوميًا يتم ضخها أيضًا في محطات الكهرباء، متابعًا: "من الغد سنسمع أخبارًا من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقب اجتماع الحكومة غدًا فيما يتعلق بالتخفيف على المواطنين بشأن أزمة الكهرباء". 

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