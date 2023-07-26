الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: بدءًا من السبت لن يكون هناك قطع للكهرباء فى عدة مناطق

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، يوجد لدينا تحدٍ في الكهرباء، وقطع التيار ساعة أو اثنتين مرفوض. 

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن المواطنين أصبحوا يحفظون مواعيد قطع التيار الكهربائي، لافتًا إلى أنه يتم قطع التيار ثلاث مرات، في حين أنه يتم قطع التيار في القرى أكثر من ثلاث مرات ولعدد ساعات أطول من ذلك، كما أنه بدءًا من السبت القادم لن يكون هناك قطع للكهرباء  في عدة مناطق.

وأوضح، أن الجديد  يتمثل في أن بعض مصانع الأسمنت والأسمدة بدأت في تقليل الغاز حتى يتم توفير هذا الغاز لمحطات الكهرباء، وذلك من أجل التخفيف على المواطنين، ولكن هذا لا يعني أننا لدينا أزمة في الأسمدة أو الأسمنت، وذلك لأن معظمها يعمل بالفحم، خاصة الأسمنت الذي يعمل به. 

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