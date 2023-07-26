وزير التعليم : 93.9 % نسبة النجاح فى مادة علم النفس والاجتماع

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.



يذكر أنه انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، من أعمال تصحيح مواد امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 ، ورصد الدرجات داخل الكنترولات بشكل إلكترونى، حيث انتهت اعمال تصحيح مواد الأحياء، الفلسفة والمنطق، والرياضيات.

فيما انتهت الوزارة من تصحيح عدد من المواد الامتحانية ، وهي (اللغة العربية، اللغة الاجنبية الاولى ، اللغة الاجنبية الثانية، الجغرافيا، التاريخ، الفيزياء، الكيمياء، ،التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء).