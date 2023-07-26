أحمد موسى: أعداء الوطن يشنون حملة ممنهجة بسبب الشهادات الدولارية لتخويف المواطنين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أعداء الوطن يشنون حملة ممنهجة بسبب الشهادات الدولارية لتخويف المواطنين، معقبًا: "الدنيا قائمة على قدم وساق منذ لحظة مداخلة يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وسألته عن أخبار الإيداعات والشهادات، وهو ما أثار جماعة الإخوان الإرهابية التي تبدو وكأنها تخاف على مصر، حيث شنت حملة ممنهجة بسبب الشهادات الدولارية، حيث يردد البعض معلومات غير صحيحة، منها أن الدولة تريد الدولار، لكن هذا الأمر غير صحيح".

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن مصر من أكبر الدول التي تواجه الفساد وغسل الأموال، وهناك وحدة مسئولة في البنك المركزي عن غسل الأموال.

وأوضح، أن كل بنك يكون لديه معلومات كاملة عن العملاء، مؤكدًا أن البنك المركزي واضح في كل إجراءاته مع كل البنوك بشأن إيداع الأموال، وأن كل شخص يقوم بوضع الدولار في البنك من أجل الحصول على الفوائد.

وأشار إلى أن هناك جهازًا تابعًا لـ وزارة العدل، وهو جهاز الكسب غير المشروع، وأن هذا الأمر لا يوجد في دول كثيرة، وأن الدولة لا تقبل بالفساد، وهناك محاكمات لمن يقوم بالكسب غير المشروع.