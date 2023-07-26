ثورة فى العمران.. آراء زوار مدينة العلمين الجديدة عن الطفرة الإنشائية والترفيهية
رصد برنامج "الحياة اليوم" آراء زوار ورواد مدينة العلمين الجديدة حول الطفرة الإنشائية والترفيهية بالمدينة.
وقال أحد زوار مدينة العلمين الجديدة لـ"الحياة اليوم": "مول العلمين يعتبر ثورة وعمرانًا.. إنجاز عالمي حدث في أقل من 3 سنوات، والآن صار عندنا دبي في العلمين".
وأضاف أن تصميم مدينة العلمين الجديدة رائع خصوصًا تصميم مول العلمين قائلًا: "الإضاءة رائعة تعطي إحساسًا حتى لو خارج في منتصف الليل أو وقت المغرب أو العصر".
وقال زائر آخر: "المول حلو وكبير جدًا وكل حاجة منتظمة صح، بداية من ركن السيارات والطريق كمان حلو جدًا".
فيما عبر زائر آخر عن سعادته بما شاهده في مدينة العلمين الجديدة قائلًا: "المكان كويس جدًا ومستويات المول تناسب الجميع والجو حلو جدًا، أنا أول مرة آجي بس شكلي هاجي هنا كتير".
وعبرت سيدة أخرى عن رأيها في مدينة العلمين قائلة: "كل حاجة في مدينة العلمين الجديدة حلوة وعجبتني جدًا".