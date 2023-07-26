الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس اتحاد بنوك مصر: البنوك الوطنية تتمتع بمراكز مالية قوية وأرباح جيدة

محمد الأتربى
محمد الأتربى

كشف محمد الأتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس بنك مصر، عن تفاصيل الشهادتين الدولاريتين اللتين طرحهما البنك، أمس الأول، بعائد يصل إلى ٧٪ و٩٪.

وقال «الأتربى» إن الشهادة الدولارية الأولى «إيليت» ذات عائد ٧٪ سنويًا هى شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب، ويتم صرف العائد ربع سنوى بالدولار الأمريكى.

وأضاف أنه يمكن لحاملى شهادة «إيليت» الاقتراض بالجنيه المصرى، حتى ٥٠٪ من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى ١٠ ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن العميل يمكنه شراء عقارات أو سيارات أو شراء شهادات جديدة، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكى طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

أما الشهادة الدولارية الثانية التى تم طرحها، فهى «القمة» ذات عائد ٩٪ سنويًا، شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب، ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات بنسبة ٢٧٪ تراكميًا بالجنيه المصرى، وفق «الأتربى».

وأفاد بأنه يمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين بفئة ١٠٠٠ دولار ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالى للإيداع، ويعتبر أساس العائد والاسترداد، طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

وشدد على أن الشهادات الجديدة لا يمكن كسرها قبل مرور فترة ٦ أشهر من تاريخ إصدارها، مشيرًا إلى أن «المبادرة مفتوحة، ولم يتم تحديد تاريخ لإغلاقها».

ونوه إلى أن فكرة الشهادات الجديدة ذات عائد ٩٪ تسهم فى تقليل المصاريف بالعملة الدولارية، الأمر الذى يعكس ارتفاع عوائدها مقارنة بالشهادة الدولارية الأخرى ذات عائد ٧٪.

وكشف عن احتمالية التفكير فى طرح شهادات بعملات أخرى مثل اليورو مستقبلًا، متابعًا: «تم استهداف الدولار، لأن أغلب التعاملات تتم من خلاله».

وأكد رئيس اتحاد بنوك مصر أن البنوك المصرية تتمتع بمراكز مالية قوية وأرباح جيدة، وشهدت معدلات تطور كبيرة، مشيرًا إلى ارتفاع حجم ودائع العملاء بالعملة الأجنبية من ٤٧ مليار دولار فى عام ٢٠١٦، إلى ٦٠ مليار دولار حاليًا، كما ارتفعت الودائع بالعملة المحلية من ١٫٨٩ تريليون جنيه، إلى ٧.٥٩ تريليون جنيه خلال نفس الفترة.

والشهادات الدولارية الجديدة متاحة للشراء من خلال الموقع الإلكترونى للبنك، والإنترنت والموبايل البنكى «BM Online»، وفروع البنك داخل وخارج مصر، وشبكة آلات الصراف الآلى.

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