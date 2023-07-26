الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصدر أمنى: لا كاميرات مراقبة داخل أماكن احتجاز السيدات بمراكز الإصلاح والتأهيل

النزيلات بمراكز الإصلاح
النزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل

كشف مصدر أمني أنه لا صحة لما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن الإدعاء بوجود كاميرات مراقبة داخل غرف احتجاز النزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر عدم وجود أية كاميرات مراقبة بداخل أماكن الاحتجاز الخاصة بالسيدات، مشيرا إلى أن تلك الادعاءات تأتى فى إطار محاولات الجماعة الإرهابية اليائسة؛ لإثارة الرأى العام فى ظل حالة الإفلاس التى تمر بها وفقدانها مصداقيتها أمام الرأى العام.

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