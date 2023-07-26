المشدد 5 سنوات لمتهم حاز الحشيش بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالسجن المُشدد 5 سنوات، إضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه ومُصادرة المضبوطات، مع إلزامه بالمصاريف، لاتهامه بحيازة الحشيش المخدر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه فى يوم 28 فبراير 2023 بدائرة قسم ثالث مدينة نصر أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.