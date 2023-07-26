الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبرز المعلومات عن فرقة الحرية للفنون الشعبية قبل مشاركتها بمهرجان العلمين

فرقة الحرية للفنون
فرقة الحرية للفنون الشعبية

يستضيف مهرجان العلمين في دورته الأولى، عرضًا مميّزًا لـ فرقة الحرية للفنون الشعبية، التي تتواجد ضمن فعاليات المهرجان يوم الجمعة المقبلة 28 يوليو الجاري في تمام الساعة 5 مساء على كورنيش العلمين، وسط أجواء الصيف الساحرة.

وترصد «الدستور»، أبرز المعلومات عن فرقة الحرية للفنون الشعبية قبل عرضها يوم الجمعة المُقبلة بمهرجان العلمين الجديدة.

- تعدّ فرقة الحرية للفنون الشعبية من الفرق المتميزة فى مجال الرقص الشعبى.
- تتبع فرقة الحرية للفنون الشعبية للهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية.
- أنشئت الفرقة بمدينة الإسكندرية.
- تخرج منها العديد من الراقصين المتميزين فى مجالات الرقص الشعبى والرقص الحديث والدراما الحركية.
- يوجد بالفرقة الآن مجموعة متميزة من الراقصين الموهوبين.
- جابت الفرقة العديد من دول العالم فى مهرجانات الفنون الشعبية.
- تقدم عروضها ضمن الأسابيع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

 

مهرجان العلمين الجديدة 2023

جدير بالذكر أنه انطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية تحت عنوان "العالم علمين"، في 13 يوليو 2023، ويفتتح الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط أبوابه أمام الزوار لمدة 45 يوما أي حتى الـ26 من أغسطس المقبل للعام الجاري، تستقبل المدينة خلال تلك الفترة ما يقرب من مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان.

يضم المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

وتُعد مدينة العلمين الجديدة وجهة عالمية للسياحة والحياة العصرية والتنمية المستدامة على ساحل مصر الشمالي، حيث تتميز بجوها وشواطئها الفيروزية الرائعة.

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