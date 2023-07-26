الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد: إفريقيا قارة الألفية الثالثة وتكالب الدول عليها أمر حتمى

العلاقات الإفريقية
العلاقات الإفريقية الروسية

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، إن القارة الإفريقية منفردة بموقع استراتيجي بين قارات العالم، ولهذا تتكالب الدول العالمية عليها الآن من أجل الاستفادة من تلك المقومات التي تمتلها إفريقيا، معبرة: "قارة إفريقيا هي قارة الألفية الثالثة وبالتالي إفريقيا محل اهتمام القوى الدولية كافة".

إفريقيا سوق استهلاكية كبيرة 

وأكدت الدكتورة وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك صراعًا عالميًا على إفريقيا نظرًا للثروات الطبيعية التي توجد بها، كما أنها سوق استهلاكية كبيرة نتيجة ارتفاع معدل السكان بدول إفريقيا، بالتالي القمة الروسية الإفريقية دليل على اهتمام القوى الدولية بالقارة السمراء.

وأضافت في حديثها، أنه يجب أن يتم طرح عدة أسئلة بعد انتهاء القمة وهو هل روسيا قادرة على حل أزمة الغذاء في إفريقيا؟، حيث تضررت إفريقيا كثيرًا غذائيًا من الحرب الروسية الأوكرانية.

العلاقات الإفريقية الروسية

وتابعت: "هناك علاقات مستقرة بين إفريقيا والاتحاد السوفيتي، وبالرغم من ذلك إلا أن حجم الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا قليل، لذا يجب على روسيا أن تزيد استثماراتها في إفريقيا، معبرة: "الدول الإفريقية بحاجة إلى رسالة اطمئنان إلى إفريقيا بشأن الحبوب الغذائية".

وفاء علي اكسترا نيوز العلاقات الأفريقية الروسية ثروات افريقيا

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