النيابة الإدارية تكافح الفساد والكسب غير المشروع بورشة عمل قضائي

عقدت رئاسة النيابة الإدارية، ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "النزاهة والشفافية - الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، التي نظمها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل.

وأقيمت تلك الورشة تحت رعاية المستشار عمر مروان - وزير العدل، وبتشريف المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتنسيق والتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، برئاسة القاضية أمل عمار – مساعد الوزير.

شارك في الدورة المنعقدة بالنظام الهجين، ١٦٦ من السيدات ومستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات، ما بين عدد ٣٢ مشارك بنظام الحضور الفعلي، و(١٣٤) مشارك بنظام الحضور عن بعد، باستخدام تطبيق "MS Teams".

وتضمنت الدورة، مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة على رأسها:

دور إدارة الكسب غير المشروع في تعزيز الشفافية والنزاهة في جميع قطاعات الدولة، من خلال بنود نصوص قانون الكسب غير المشروع.

الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمنع ومكافحة الفساد.

أساليب التعاون بين أجهزة الدولة الرقابية والجهات القضائية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

دور النيابة الإدارية في محاربة الفساد في الجهاز الإداري لمؤسسات الدولة.

وتولى إلقاء المحاضرات فيها نخبة من المحاضرين الخبراء في المجال شملت: المستشار تامر الفرجاني – مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع اللواء الدكتور خالد سعيد – رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية المستشار الدكتور أيمن فخر الدين – مدير نيابة الإسماعيلية القسم الثاني.

وفي كلمته، قَدّمَ المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، الشكر لمركز التدريب القضائي على النشاط المستمر لدعم قدرات وملكات الأعضاء، وأكد سيادته على المشاركين، أهمية الاستفادة من الدورات التي تقدمها النيابة الإدارية لصقل مهاراتهم وقدراتهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية.

ومن جانبه، نَقَلَ المستشار علاء الشيمي - وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، تحيات المستشار عمر مروان - وزير العدل، والقاضية أمل عمار - مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، حرص وزارة العدل على استمرار التعاون المثمر والبنّاء مع النيابة الإدارية.

وفي الختام، قام المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بصحبة المستشار علاء الشيمي - وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، بتسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية، للسيدات والسادة المتدربين أعضاء النيابة الإدارية.

الجدير بالذكر، أن هذه الدورة التدريبية، تأتي في إطار مرور عشرين عامًا على توقيع اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد، والدور الفعّال والحيوي للنيابة الإدارية في مكافحة الفساد، وللتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمنع ومحاربة الفساد، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC).

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.