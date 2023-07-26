التضامن: 435 ألف مستفيدة من حدمات “2 كفاية" خلال 6 سنوات

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، أهم إنجازات برنامج “2 كفاية” للحد من الزيادة السكنية وذلك خلال الفترة بين 2018 وحتى يوليو 2023.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن أهم إنجازات البرنامج هى:

- 52624 مستفيد من السيدات والأطفال اللاتى حصلن على خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية والأطفال بعدد 4 محافظات “بنى سويف – المنيا – أسيوط - سوهاج” في المرحلة الأولى من حملة بالوعى مصر بتتغير للأفضل.

- 2000 مثقفة مجتمعية تم تدريبهم بالجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع لتنفيذ محور التوعية بالمشروع (زيارات منزلية).

- 130 كادر طبي طبيبة، ممرضة تم تدريبهم على البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

- 300 کادر مالى وإدارى تم تدريبه بالجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع.

- 200 رائدة مجتمعية تم تدريبها على الدليل التدريبي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية بمحافظات ) أسيوط - الجيزة - الفيوم.

- 108 جمعية ومؤسسة أهلية شريكة بالمشروع بعدد (10) محافظات والأعلى في معدلات الإنجاب و الأكثر فقرًا بالإضافة إلى حي الأسمرات.

- 9,300,000 زيارة منزلية للسيدات المستفيدات لتوعيتهن بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمباعدة بين الولادات بعدد (10) محافظات بالإضافة إلى حي الأسمرات.

- 65 عيادة تابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة تم تجهيزها وتشغيلها بعدد (10) محافظات بالإضافة إلى حي الأسمرات وذلك بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة الصحة الإنجابية بالمجان للأسر المستفيدة.

- 2,100,000 زيارة تردد الى وحدات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية التابعة لوزارة الصحة والسكان وكذلك عيادات 2 كفاية التابعة للجمعيات الأهلية الشريكة.

- 435,000 سيدة ترددن على عيادات 2 كفاية التابعة للجمعيات الأهلية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية.

FB_IMG_1690377540511