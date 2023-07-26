السيطرة على حريق شب داخل مدرسة دولية بالتجمع الأول

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب داخل مدرسة دولية بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق أعلى مبنى مدرسة دولية بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ورجحت التحريات الأولية سبب الحريق لماس كهربائي بكرفان خشب أعلى سطح المبنى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.