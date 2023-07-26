خبير علاقات دولية: مصر البوابة الاستراتيجية الحقيقية لقارة إفريقيا بالكامل

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية تسير نحو بناء الاشتراكات والمعاهدات مع جميع قوى العالم في مختلف القطاعات.

مصر بوابة إفريقيا

وأكد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية هي البوابة الاستراتيجية لإفريقيا على جميع النواحي، وبالتالي الكثير من دول العالم تراهن الآن على الدولة المصرية وتريد عقد الشراكات والمعاهدات معها.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق لتحقيق الاستقرار في المنطقة العربية والإفريقية من خلال محاربة الإرهاب، محاربة الهجرة غير المشروعة بين الدول.

الاستقرار الاقتصادي في إفريقيا

وتابع: "الدولة المصرية تسير نحو تفعيل جانب التجارة الدولية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة في ظل التحديات الحالية الدولية، حيث تهدف مصر أن تكون مركزًا دوليًا لإنتاج الطاقة، كما أن مصر تسير على قدم وساق لأن تكون من أولى الدول التي ترفض إلحاق الضرر بالمناخ".