الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الذكرى العاشرة.. الشعب يفوض السيسى لمواجهة "أهل الشر"

المصريون يفوضون الرئيس
المصريون يفوضون الرئيس السيسي

عرضت قناة "إكسترا نيوز" فيلمًا وثائقيًا بعنوان "الذكرى العاشرة للتفويض"، حيث رصد التفويض الشعبي الذي طالب به الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، والقائد العام للقوات المسلحة، لمحاربة من أسماهم بأهل الشر عام 2018.

المصريون يفوضون الرئيس السيسي لمواجهة "أهل الشر"

حيث منحت الأمة المصرية للقيادة السياسية ثقتها للوصول مجددًا إلى سدة الحكم بموجب الانتخابات الرئاسية لعام 2018، لاستكمال مراحل إعادة بناء المؤسسات والمضي قدمًا نحو دولة عصرية، عبر إطلاق المزيد من المشروعات القومية ومواصلة مجابهة التحديات الأمنية بيد تبني وأخرى تحمل السلاح.

وقال أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل على تطوير القدرات العسكرية الشاملة للدولة المصرية وجلب كل ما هو حديث سواء في الطيران أو الدبابات والبحرية، وهذا أمر جيد لأنه يمنع الحرب ويعطي الاستقرار والسلام.

وأكد أن الرئيس السيسي دعم الجيش المصري بكل ما يحتاجه لبناء القدرات العسكرية المصرية.

وقالت الدكتورة مها علام، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس السيسي منذ وصوله للحكم يخوض معركتين واحدة ضد الإرهاب والثانية معركة بناء وتنمية.

وتابعت: "لذلك الدولة المصرية منذ عام 2014 تتبنى مقاربة شاملة لحقوق الإنسان، وكل السياسات وتحركات الدولة وفق هذه الروية"، مؤكدة أن مبادرة حياة كريمة والتنمية حق من حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مواجهة قضايا المناخ والبيئة.

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