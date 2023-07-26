الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل عرضها بمهرجان العلمين.. أبرز المعلومات عن فرقة العريش للفنون الشعبية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يواصل مهرجان العلمين في دورته الأولى، إقامة الحفلات الترفيهية بأرض مدينة العلمين الجديدة، حيثُ يستضيف فرقة العريش للفنون الشعبية، التي تتواجد ضمن فعاليات المهرجان يوم الجمعة المقبلة 28 يوليو الجاري في تمام الساعة 5 مساء على كورنيش العلمين، وسط أجواء الصيف الساحرة.

وترصد «الدستور»، أبرز المعلومات عن فرقة العريش للفنون الشعبية قبل عرضها يوم الجمعة المُقبل بمهرجان العلمين الجديدة.

- تأسست فرقة العريش للفنون الشعبية عام 1979.

- أعضائها الفرقة من أبناء محافظة سيناء.

- تتراوح أعمار أعضاء الفرقة ما بين 15 إلى 25 عاما.

- تُقدم هذه الفرقة ما يزيد على 18 رقصة شعبية ممزوجة بالأغاني البدوية.

- من أشهر رقصات فرقة العريش للفنون الشعبية هي رقصة الساهر السيناوي.

- يقدمون عروضًا تختص بعادات وتقاليد سكان البادية.

- يبدعون بالوصف في ليالي السمر عند اكتمال القمر.

- تشتهر فرقة العريش للفنون الشعبية، أيضًا برقصة الهباش التي تدل على الكرم العربي عند تقديم القهوة العربية للضيوف.

 - كذلك رقصة السيف العربي التي توثق تاريخ السيف العربي في البادية.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

كما يقدم المهرجان عددا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، أحمد سعد، ومغني الراب العالمي russ.

كما تشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

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