الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

33 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية وتفتيشية على مخابز ديرمواس بالمنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي المخابز بقري ديرمواس بالمنيا

شنَّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز حملة مكبرة تموينية رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية المدعمة بالقرى التابعة لها؛ للتأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات والنظافة أسفرت عن ضبط وتحرير 33 مخالفة متنوعة. 

وقال عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، شنت حملة تموينية رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية المدعمة بقرى دلجا وزعبرة جاءت الحملة بقيادة هاني محمود، نائب رئيس المركز والمدينة وضمت كل من أبوالدهب عبدالعظيم، مدير إدارة تموين ديرمواس، وأحمد خلف محمد، ومحمد جمال عبدالله، بإدارة التموين بالمركز، حيث أسفرت عن تحرير 33 مخالفة متنوعة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن المخالفات تنوعت وجاءت على النحو التالي: 14 مخالفة نقص وزن و6 مخالفات عدم مطابقة للمواصفات و6 مخالفات عدم نظافة أدوات العجن و5 عدم إعطاء بون صرف ومخالفة واحدة عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ومخالفة أخرى عدم وجود ميزان حساس، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها. 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية ومراقبة الحالة التموينية والأسعار بناحية دائرة مركز ديرمواس، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم يوميًا بكل أحياء المدينة والقرى التابعة لها بالتعاون مع حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتيّ الصحة والطب البيطري لفرض الرقابة والانضباط التمويني على الأسواق والأسعار والعمل على استقرار الأسواق وضبط المخالفات، وبعض التجّار الجشعين الذين يستغلون احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالتعاون مع الإدارة التموينية، ستواصل متابعة المرور وتكثيف الحملات على جميع المنشآت التموينية وفحص شكاوى المواطنين.

حملات تموينية علي المخابز بقري ديرمواس بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز بقري ديرمواس بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز بقري ديرمواس بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز بقري ديرمواس بالمنيا
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تحرير 33 مخالفة تموينية حملات علي المخابز البلدية قري مركز ديرمواس بالمنيا هاني محمود نائب رئيس مركز ديرمواس عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس

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