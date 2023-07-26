الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

31 يوليو.. ندوة توعوية حول عصر الذكاء الاصطناعي برعاية "إيتيدا"

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ندوة توعوية حول عصر الذكاء الاصطناعي يوم الإثنين المقبل الموافق 31 يوليو، بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، تبدأ الندوة في السادسة والنصف مساءً وتأتي الندوة ضمن سلسلة ندوات SECC Tech Nights.
 
وتسلط الندوة الضوء على دور الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد أسرع التكنولوجيات نموًا وقوة دافعة لتسريع عملية التحول الرقمي، وما تجلبه هذه التكنولوجيا من قوة تحويلية هائلة تسهم في تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة ومكاسب إنتاجية ونمو وازدهار للصناعة والمجتمع. وستناقش الندوة أيضًا العصر الجديد للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته والتحديات والفرص وحالات الاستخدام.

وسلسلة SECC Tech Nights هي مجموعة من الندوات التي تقدم فهمًا متعمقًا لمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وتستكشف أحدث اتجاهات التكنولوجيا. وتوفر الجلسات منظورًا عمليًا وخلفية نظرية لكيفية تعزيز الأعمال في التحول الرقمي وهندسة البرمجيات ورفع كفاءة العمليات من خلال تقديم المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية.
 
جدير بالذكر أنه تم إنشاء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات في عام 2001 لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر. ويهدف المركز إلى سد الفجوة بين التكنولوجيات اللازمة للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجيات الحالية. ويلعب المركز دورًا رائدًا في دعم الابتكار وتحسين جودته وكفاءته للشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

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