الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

خالد جلال ناعياً الشاعر شوقي حجاب: رحلت قامة فنية كبرى وأثرها باق

شوقي حجاب
شوقي حجاب

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الشاعر والكاتب والمخرج المسرحي شوقي حجاب، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023.

وقال خالد جلال: لقد رحلت قامة فنية كبرى، لكن أثرها باق، وإرثها الفني لا يزال محفورا في وجدان الأجيال المتعاقبة، منوهاً إلى أن أعمال الراحل الكبير التي قدمت للطفل المصري والعربي، كان لها أثرٌ كبير في تشكيل وعي الطفل، وخاصة الشخصيات التي ابتكرها في أعماله التلفزيونية والمسرحية.

ولد شوقي حجاب في 7 أغسطس 1946، في المطرية - الدقهلية، وشقيقه الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب، كانت الكتابة للأطفال لها النصيب الأكبر في إبداعاته الفنية، سواء في مجال البرامج والدراما التلفزيونية أو  مسرح الطفل، وابتكر شخصيات "بقلظ" مع الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، و"كوكي كاك" شخصية المسلسل الذي تولى إخراجه أيضا.

حصل شوقي حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب في 2021، وتم تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال، من بين أعماله المسرحية التي عرضت مؤخراً العرض المسرحي "فركش لما يكش" من تأليفه وإخراجه، وإنتاج مسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح.

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