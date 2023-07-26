الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وثائقي.. باحث سياسي: التفويض أسس علاقة لعلاقة قوية بين المجتمع والجيش

ذكرى يوم التفويض
ذكرى يوم التفويض

عرضت فضائية إكسترا نيوز، فيلما وثائقيا عن مرور عشر سنوات على ذكرى يوم التفويض، للحديث عن قصة يوم  تاريخي غير مصير المصريين.

وقال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الامر لم يتوقف علي مرحلة  التفويض، أنما أيضاً مصر انتقلت من هذا الي بناء استراتيجية متكاملة للتعاون مع الإرهاب، بمعني أنها لم تعتمد فقط علي الادوات الأمنية والعسكرية، لكن اعتمدت أيضاً علي أدوات غير تقليدية خاصة التنمية باعتبارها أداة أسياسية للتعامل مع هذا الإرهاب.

وأضاف: هذا التفويض أنه أسس علاقة لعلاقة جديدة وقوية بين المجتمع والجيش، موضحاً أنه كانت هناك محاولات للواقعية وتوسيع أو بناء فجوة بين الجانبين لكن التفويض جاء رداً حاسماً وواضحاً من جانب المجتمع ورسالة بأنه يبقف وراء جيشه للتعامل مع كافة أشكال التهديد.
ومن جانبه، قال بشير عبد الفتاح، هذا التفويض أقوى من الانتخابات، والاستفتاءات من الناحية السياسية، والدستورية فهو أقوى من أي آلية سياسية وضعتها الأنظمة الديمرقراطية الحديثة.

وأضاف: الرئيس السيسي، حينما منح تفويض قبل أن يكون رئيساً في يوليو 2013، منح تفويض كي يحسم أزمة سياسية وضعت البلاد علي شفا حرب أهلية، واتخذ قرارتاريخي بإزاحة حكم جماعة الإخوان في 3 يوليو وبعدها في ذات الشهر حصل علي تفويض جديد للتصدي للإرهاب الناجم عن هذه الخطوة لأن الجماعة الإرهابية لجات الي النعنف والارهاب والانتقام.

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