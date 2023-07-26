الأقصر تطلق مبادرة "المرأة الأقصرية تتحدث" لمواجهة الزيادة السكانية

أطلقت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، مبادرة «المرأة الأقصرية تتحدث»، وتهدف إلى وضع المرأة الأقصرية في موضع المسؤولية تجاه القضايا السكانية الملحة ورصد فعلي للمشكلات السكانية، وبشكل خاص التي تواجه السيدات على أرض الواقع والظروف والمشكلات التي تواجهه في الحياة اليومية.

وتهدف مبادرة «المرأة الأقصرية تتحدث» إلى خلق بيئة مناسبة للابتكار والتميز للمرأة الأقصرية من خلال الخروج من الغرف المغلقة والقاعات إلى بيئات أكثر تميزا، في التفكير والتعامل مع الأمور المعيشية والتأقلم مع الواقع.

وفي جو اتسم بالمحبة وروح الأسرة الواحدة وفي عرض النهر الخالد، انطلقت المبادرة الفريدة من نوعها بصعيد مصر (المرأة الأقصرية تتحدث) بصحبة إخصائيين نفسيين وأطباء وداعية إسلامية وخبيرة تجميل وعناية بالبشرة، وأيضا تمت إقامة معرض للمنتجات الحرفية والمأكولات الشرقية من السيدات وللسيدات والفتيات من أبناء محافظة الأقصر.

وقالت رجاء شوقي أحمد، رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، إن المبادرة مستمرة لتشمل كل سيدات محافظة الأقصر في كل ما يخص المرأة الأقصرية، متخذة محاور عديدة لتغطي كل متطلبات المرأة الأقصرية من واقع الرصد الفعلي للمشكلات باعتبار المرأة هى عماد الأسرة ومحور بنيانها الراسخ وأيضا من واقع المهام الموكلة لوحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، باعتبار المرأة من أهم المحاور الرئيسية التي تعنى بها وحدات السكان وتعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجهها.

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