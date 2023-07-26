بمشاركة الرئيس السيسى.. 30 حلقة نقاشية فى القمة "الروسية- الإفريقية"

قالت أمل الحناوي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن سان بطرسبرج تستعد لانطلاق القمة "الروسية- الإفريقية" التي من المقرر عقدها غدًا ولمدة يومين.

ويشارك في القمة 49 من قادة الدول الإفريقية وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابعت المراسلة من سان بطرسبرج أن القمة تشهد 30 حلقة نقاش في موضوعات متنوعة تهم الجانبين الروسي والإفريقي.

وأشارت إلى أن الحدث يشهد لقاءات ثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعماء وقادة الدول الإفريقية، بينها لقاء مع الرئيس السيسي.