الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بمشاركة الرئيس السيسى.. 30 حلقة نقاشية فى القمة "الروسية- الإفريقية"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت أمل الحناوي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن سان بطرسبرج تستعد لانطلاق القمة "الروسية- الإفريقية" التي من المقرر عقدها غدًا ولمدة يومين.

ويشارك في القمة 49 من قادة الدول الإفريقية وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابعت المراسلة من سان بطرسبرج أن القمة تشهد 30 حلقة نقاش في موضوعات متنوعة تهم الجانبين الروسي والإفريقي.

وأشارت إلى أن الحدث يشهد لقاءات ثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعماء وقادة الدول الإفريقية، بينها لقاء مع الرئيس السيسي.

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