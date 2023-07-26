الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد العربي يشترط قيد الصفقات الجديدة محليًا للمشاركة مع أنديتها في كأس الملك

كأس الملك سلمان للأندية
كأس الملك سلمان للأندية العربية

قال الاتحاد العربي لكرة القدم، إنه اشترط قيد اللاعبين الجدد في الاتحادات الوطنية من أجل السماح لهم بالمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، التي ستنطلق يوم غدٍ بالسعودية.

وأوضح معيض الشهري، مدير البطولة في تصريحات لصحيفة «الرياضية»، أن الأندية التي لم تُسجِّل لاعبيها في الاتحاد المحلي، لن تتمكَّن من إشراكهم في صفوف فرقها، مشيرًا إلى أن القوائم ستُراجع خلال الأيام المقبلة، من قِبل اللجنة المنظِّمة للتأكُّد من وجودهم في القوائم الرسمية لاتحاداتهم.

وأضاف الشهري “سيعتمد مشاركة نجوم أندية الهلال، والنصر، والاتحاد، والشباب الجدد، الذين تمَّ التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على قيد أسمائهم بشكل رسمي في اتحاد القدم السعودي”.

وتابع “هذا الأمر ينطبق على باقي الأندية المشارِكة أيضًا، فما يهمُّنا أن يكون اللاعب مسجَّلًا في قوائم الاتحاد المحلي”.

ومن جانبها ذكرت «الرياضية»، وفقًا مصادر خاصة، ما زالت أندية الاتحاد، والنصر، والشباب ممنوعةً من التسجيل نتيجة عقوبات متفرِّقة صادرة في حقها من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ومحكمة التحكيم الرياضي “كاس”، بينما يعد الهلال هو النادي السعودي الوحيد الذي لا يواجه عقوبة منع التسجيل.

وستقام بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، خلال الفترة ما بين 27 يوليو إلى 12 أغسطس الجاري.

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