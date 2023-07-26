الأوقاف: إيفاد 3 من الأئمة المتميزين إلى البرازيل

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم الأربعاء 26 / 7 / 2023م، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وبناء على الطلب المتزايد من المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم على الإفادة من جهود وخبرات وزارة الأوقاف المصرية في الدعوة إلى الله (عز وجل) بالحكمة والموعظة الحسنة، من خلال إيفاد أئمة المساجد سواء إيفادًا دائمًا أو خلال شهر رمضان المبارك

إيفاد كل من:

1. الشيخ محمد حسن عبدالعظيم إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة من الأئمة المتميزين وحاصل على درجة الماجستير للعمل لدى الجمعية الخيرية الإسلامية-أورغوايانا - البرازيل.

2. الشيخ أحمد يونس أحمد عبدالغني إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة من الأئمة المتميزين وحاصل على درجة الماجستير للعمل لدى المركز الإسلامي - مناوس - الأمازون - البرازيل.

3. الشيخ عمرو يوسف مصطفى يوسف الجندي إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية من الأئمة المتميزين وحاصل درجة الدكتوراه للعمل لدى جمعية الرفاهية والثقافة الإسلامية- سان ميكال ساوباولو - البرازيل.