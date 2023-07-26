نفاد تذاكر حفلي عمر خيرت بمهرجان "الصيف الدولي" على مسرح مكتبة الإسكندرية

نفدت تذاكر حفلي الموسيقار عمر خيرت، المقرر إقامتها رفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، يومي الأحد والإثنين 6 و 7 أغسطس المقبل على مسرح مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون.

وأتاحت إدارة المهرجان خاصية الحجز الإلكتروني، وشهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة، ونفدت بعد 24 ساعة من طرحها بالكامل، وانقسمت التذاكر إلى أربعة فئات تتراوح بين 920، 820، 720، 520 جنيهًا.

برنامج حفلى عمر خيرت بمهرجان الصيف الدولي

ومن المقرر أن يبدأ الحفلين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويعزف خلالهما "خيرت" باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق، وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهرًا فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: "هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "فيها حاجة حلوة"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، و"100 سنة سينما" وغيرها.

فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون

تنطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون، في الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، تحت رعاية أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ويهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.

ويستضيف المهرجان هذا العام نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا، ويدعم بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين، ويشارك في المهرجان الموسيقار عمر خيرت، والموسيقار هاني شنودة، والفنان علي الحجار، والفنان هشام عباس، والفنانة دينا الوديدي، وفرق: المولوية، ومسار إجباري، وصحبة السمسمية، وغيرهم.