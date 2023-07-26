الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بلاغ للنائب العام ضد لاعب الأهلى حسين الشحات

حسين الشحات
حسين الشحات

قدم محام بلاغًا أمام النائب العام ضد حسين الشحات، اللاعب في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في واقعة سب اللاعب للدين خلال مشادة أعقبت مباراة فريقه مع فريق بيراميدز فى الدورى المصرى.

وقال عبدالمجيد السيد جابر عبدالمجيد، المحامى، مقدم البلاغ، إن اللاعب تطاول خلال مشادة مع لاعب من الفريق المنافس، وقيامه بسب الدين للاعب بيراميدز وهو ما يعد تعديًا أخلاقيًا لا يجوز السكوت عنه و يعد احتقارًا للدين الإسلامى، ممن ينتمى لهذا الدين، وكذا ينتمى لمؤسسة أخلاقية وتربوية ورياضية المفترض أن يتحلى المنتمون إليها بالخلق القويم.

والتمس مقدم البلاغ فتح باب التحقيق فورًا مع اللاعب المذكور بما يحافظ على الهوية الأخلاقية والتربية الثقافية والدينية للشعب المصرى، وذلك للحد من مثل تلك الظواهر السلبية التى ينتج عنها مالا يحمد عقباه. 

محامي النادي الأهلي مشادة فريق بيراميدز

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