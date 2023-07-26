مصرفي يكشف تفاصيل مساهمة الشهادات الدولارية الجديدة في دعم الاقتصاد

قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن الودائع بالعملات الأجنبية تستحوذ على 20.5% من اجمالي ودائع القطاع المصرفي البالغة 9.2 ترليون جنيه مصري بإجمالي 1.8 تريليون جنيه مصري، وبما يعادل حوالي 61 مليار دولار امريكي بنهاية مارس 2023.

وأضاف شوقي أن الشهادات الدولارية الجديدة التي طرحتها البنوك أمس، تعد إحدى الأدوات النقدية والتي يسعى المركزي المصري لاستخدامها من خلال أكبر بنكين لإصدار شهادات دولارية جديدة لاستقطاب العملاء الذين يفضلون توجيه أموالهم وفوائضهم نحو الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، وامتصاص السيولة الدولارية خارج القطاع المصرفي في ظل المتغيرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتي أثرت على الاقتصاديات الناشئة ومنها مصر، كما ستساهم الشهادة في استقطاب العملات الأجنبية في ظل انخفاض حصيلة تحويلات العاملين بالخارج والبالغة 17.2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 2023 وفقاً لميزان المدفوعات المصري مقارنة 23.5 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة بالعام 2021-2022.

أضاف أنه من أبرز مميزات الشهادات الدولارية الجديدة أنها توفر عوائد ذات ميزة تنافسية سواء دولارية أو بالجنيه المصري حسب رغبة العميل 7% كل 3 أشهر بالدولار الأمريكي، و9% تصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة، والتي ستساهم في خفض المصاريف بالعملة الدولارية، مقارنة بالعوائد الدولارية لشهادة 7%، وبمثال مبسط ستوفر الشهادة بمبلغ 100 ألف دولار ذات العائد 7% ربع سنوي 1750 دولارا، و7000 دولار أمريكي سنويا.

وتابع أنه في حالة عائد 9% ستوفر للعميل عائد تراكمي بالجنية المصري مقدما حوالي 830 ألف جنيه مصري يمكن للعميل فتح شهادة أخرى بالجنية المصري ذات عائد 22% أو 19% لتوفير السيولة بشكل شهري بالجنية واسترداد الدولار الأمريكي بعد نهاية الشهادة ،كما يمكن للعملاء كسر الشهادة بعد 6 أشهر من إصدارها، فضلاً عن استردادها بنفس العملة بنهاية مدتها 3 سنوات وهو ما ستشجع العملاء للاسترداد بنفس العملة وستدعم من زيادة معدلات الشمول المالي، مع إمكانية الحصول على قرض بقيمة 50% من قيمتها بالجنية المصري يصل إلى 10 ملايين جنيه كحد أقصى، مع الحفاظ على قيمة الشهادة بالدولار واستردادها في نهاية الفترة مقابل السداد للقرض بالجنيه المصري، ومن المتوقع أن تستقطب الشهادات الدولارية شريحة جديدة من العملاء في ظل تبسيط الإجراءات (SKYC) simplified Know Your Customer والتي ستشجع المتعاملين في إيداع أموالهم الدولارية في البنوك خلال فترة إتاحة الشهادات الجديدة، والتي قد تساهم أيضاً في إحداث توازن في سعر الدولار ما بين السوق الرسمي والسوق الموازي.