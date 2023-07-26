كاتب صحفى: يوم "التفويض" إحدى المحطات المهمة فى تاريخ هذه الأمة

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف، أن يوم التفويض للرئيس عبدالفتاح السيسي 2013، كان إحدى محطات ثورة 30 يونيو المضيئة التي نجحت بفضل انتفاضة الشعب في وجه الإرهاب ووجهت الصفعة الأقوى لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال “رائف”، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية “إكسترا نيوز” إن الشعب المصري استجاب لنداء الرئيس السيسي ووكل القوات المسلحة المصرية بالدفاع عن مقدرات الأمة وحماية الوطن من التطرف والإرهاب، موضحًا أن التفويض كتب نهاية الجماعات الإرهابية.

وتابع: "استشعر المصريون في ذلك الوقت بأن هذه الفرصة الوحيدة للقضاء على الجماعات الإرهابية ونجاح ثورة 30 يونيو التي أرادت أن ترى أحلامها وطموحاتها ملموسة على أرض الواقع، موضحًا الشعب المصري نزل بكثافة يوم 26 يوليو للتأكيد على فكرة أن الجيش والشعب يد واحدة لتضرب وتقسم هذه الجماعات المتطرفة".

وأكد أن هذا التفويض بمثابة طوق نجاة للشعب المصري وثورة 30 يونيو التي أنقذت حياة الملايين.