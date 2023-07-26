الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: يوم "التفويض" إحدى المحطات المهمة فى تاريخ هذه الأمة

جريدة الدستور

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف، أن يوم التفويض للرئيس عبدالفتاح السيسي 2013، كان إحدى محطات ثورة 30 يونيو المضيئة التي نجحت بفضل انتفاضة الشعب في وجه الإرهاب ووجهت الصفعة الأقوى لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال “رائف”، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية “إكسترا نيوز” إن الشعب المصري استجاب لنداء الرئيس السيسي ووكل القوات المسلحة المصرية بالدفاع عن مقدرات الأمة وحماية الوطن من التطرف والإرهاب، موضحًا أن التفويض كتب نهاية الجماعات الإرهابية.

وتابع: "استشعر المصريون في ذلك الوقت بأن هذه الفرصة الوحيدة للقضاء على الجماعات الإرهابية ونجاح ثورة 30 يونيو التي أرادت أن ترى أحلامها وطموحاتها ملموسة على أرض الواقع، موضحًا  الشعب المصري نزل بكثافة يوم 26 يوليو للتأكيد على فكرة أن الجيش والشعب يد واحدة لتضرب وتقسم هذه الجماعات المتطرفة".

وأكد أن هذا التفويض بمثابة طوق نجاة للشعب المصري وثورة 30 يونيو التي أنقذت حياة الملايين.

الأكثر قراءة

مصدر بـ"التعليم": نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2023 تتجاوز 75%

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

"القاهرة الإخبارية": جنود الحرس الرئاسى فى النيجر يُغلفون مكتب الرئيس

محافظ الوادي الجديد: وصول خدمات "حياة كريمة" الصحية لأهالي الفرافرة

تعليم الوادي الجديد: انتظام طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية في مادة الجبر

التحقيق مع موظف استولى على أموال عهدة المرور بشمال القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا