الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

في ذكرى التفويض.. باحث: كنا على حافة الهاوية وفي قلب الخطر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، في ذكرى تفويض الشعب للرئيس عبدالفتاح السيسي لمكافحة الإرهاب، أن الحركات الإرهابية كانت تهدد أمن الدولة بسبب انتشار الأسلحة في كل مكان.

وقال “أديب” خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية إكسترا نيوز: "كنا على حافة الهاوية وفي قلب الخطر، لدرجة أن الإرهاب وصل إلى كل بيت مصري وكنا نفاجئ بتنظيمات العنف والتطرف موجودة في الشوارع والطرقات".

وأكد الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي أن هذه الحركات الإرهابية كانت تهدد أمن الدولة بسبب انتشار الأسلحة في كل مكان والاحتماء في اسم داعش والقاعدة حتى وصل الخوف إلى قلوب المصريين مما دفعهم تلبية نداء الرئيس السيسي في ذلك الوقت.

وتابع: “فوجئنا بأن ملايين المصريين استجابوا لنداء الرئيس بتفويضه لمحاربة الإرهاب المحتمل، وخرجوا في كل الميادين حيث ما كان يشعر به وزير الدفاع في ذلك الوقت كان يشعر به أيضا جموع المصريين في كل مكان”.

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