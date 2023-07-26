تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

كان الموسم الكروي المنقضى من أكثر مواسم الزمالك سوءا.. قرب نهاياته انهزم النادي من الأهلي، منافسه التقليدي، بأربعة أهداف لهدف واحد (بعد أن ضاع منه الدوري أصلا واستقر في المركز الثالث) ثم تعادل مع فاركو بهدفين لكل منهما، أي لم يعوض الهزيمة الثقيلة في المباراة التي تلتها، وهكذا أحزن النادي الكبير جماهيره الغفيرة طوال هذا الموسم بنتائج، بعضها كارثي، ومركز متأخر حتى عن مركزه القديم المعتاد (الثاني) وأداء باهت لا يليق بمدرسة "اللعب والفن والهندسة"، ومع ذلك ظلت هذه الجماهير مخلصة لناديها الذي اعتاد خذلانها إلا قليلا.. هتف هؤلاء المشجعون وكتبوا: سنظل أوفياء!

تعرض الزمالك من قبل إلى أزمات قريبة الشبه بهذه الأزمة، لكنها الأشد بالفعل؛ فالنادي يعاني مشكلات إدارية ومالية متفاقمة، ويفتقد إلى جهاز فني قدير، يعرف كيف يحمس اللاعبين ويخرج أفضل ما لديهم، بعد أن أصابهم تراخ هائل عجيب، بل يقاسي شعورا فظيعا بأن لاعبيه يتسربون منه إلى أندية أخرى، وليست واقعة إمام عاشور ببعيد..

ما لا يفهمه البعيدون عن الزمالك أن تراجعه يعني تراجع الكرة المصرية برمتها؛ فالزمالك والأهلي يمثلان كرتنا العريقة، ويجب أن يكونا قويين لتكون هي قوية، لا يكفي البتة أن يكون الأهلي وحده قويا لنطمئن؛ وعلى هذا يجب أن تتحد الجهود كلها من أجل إنقاذ الزمالك من ورطته الحالية، ورطته الجسيمة التي نجمت عنها شائعات مؤلمة تفيد بأن النادي الراسخ في الوطن قد يباع لمستثمر عربي في المستقبل!!

الزمالك مقبل على البطولة العربية للأندية في السعودية (27 يوليو الجاري)، وبهذا المستوى الذي ظهر به يمكن أن يكون على أعتاب فضيحة كروية مدوية لا تليق باسمه ولا تاريخه؛ فسيقابل أندية عملاقة، من بينها النصر السعودي الذي يضم الأسطورة العالمية رونالدو..

يحتاج النادي إلى استقرار إداري ومالي سريع، لا يمكن تحقيقه في الأيام القليلة القادمة، ولا حتى الشهور، لكن يمكن إشعار الجميع به لو اتفق المسئولون على قتل الصراع، ولو إلى حين، وتبدت منهم رغبة صادقة في رأب الصدع وتبديل روح المنتصر بروح المنكسر، ودعم الجهاز الفني بلا حدود، فالوقت ضيق تماما عن تغييره، ومنح الثقة للاعبين الموجودين وشراء آخرين واثقين..

الواجب أن تكون هذه البطولة المزمعة بداية لرجوع النادي إلى حالته الطبيعية أو شبه الطبيعية، وكفاه إحباطا لجماهيره المتناثرة بطول الوطن العربي وعرضه، الجماهير العظيمة في الحقيقة، والتي، بالرغم من كل ما واجهته مع ناديها من النكوص والخسران، ظلت، كما أسلفت، على عقيدتها الثابتة في مؤازرته!

إنني، كأهلاوي متابع لكل مباريات الزمالك بالبداهة، أحيي هذه الجماهير الحبيبة، وأحس بها كما أحس بجماهير الأهلي الذي أنتمي إليه، وأتمنى لها الفرحة بعدما ذاقت حزنا فوق الطاقة والاحتمال.