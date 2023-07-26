جريليش وساني يقودان هجوم مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في المباراة الودية

أعلن ناديا مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني التشكيل الرسمي استعدادًا لخوض المباراة الودية، خلال جولتهما التحضيرية الصيفية في اليابان.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية وودية أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني، في إطار استعدادات الأندية لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ الودية

وجاء تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ الودية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ناثان أكي - روبن دياز - جون ستونز - كايل ووكر.

خط وسط الملعب: ريكو لويس - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: جاك جريليش - جوليان ألفاريز - جيمس ماكاتي.

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي الودية

في المقابل، جاء تشكيل بايرن ميونخ الرسمي استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي الودية، كالآتي:

في حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - دايوت أوباميكانو - بنجامين بافارد - نصير مزراوي.

خط وسط الملعب: كونارد لايمر - جوشوا كيميتش - جمالا موسيالا.

في خط الهجوم: ليروى ساني - سيرج جنابري - كينجسلي كومان.