"إكسترا نيوز" تقدم عرضا تفصيليا تحت عنوان: 10 أعوام على تفويض الشعب

قدمت فضائية "إكسترا نيوز، عرضا تفصيليا تحت عنوان 10 أعوام على تفويض الشعب، بتقنية الواقع المعزز.

وجاء في العرض الذى قدمته الاعلامية نانسى نور: “10 أعوام على تفويض الشعب للفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى آنذاك لمواجهة العنف والإرهاب ففي الرابع من يونيو 2013 طلب السيسي من الشعب المصرى بالنزول على كل ميادين مصر يوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من يوليو لإعطاء القوات المسلحة والشرطة تفويض وأمر لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل”.

وأضافت:" وبالفعل استجاب المصريون الذين ملأوا الشوارع والميادين في السادس والعشرين من يوليو ليكون ذلك بمثابة صفعة لكل من كان يشكك في ثورة الـ30 من يونيو ويشكك في شرعية ما قامت به القوات المسلحة ويؤكد العلاقة المتينة بين الشعب وقواته المسلحة".

واستكملت: “وجاء تفويض الشعب بعد حدوث سلسلة من الهجمات الإرهابية بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى في الـ3 من يوليو لعام 2013 و استهدفت كمائن للجيش والشرطة ومنشآت سكنية ودينية للأقباط وبدأت مصر مواجهتها مع الإرهاب منذ اللحظة الأولى انطلاقا من الإيمان الكامل بخطورة هذه الظاهرة وما قد تسببه من انهيار دول بالكامل وإسقاط مؤسساتها وأدت تلك الجهود على تراجع تدريجى في عدد العمليات الإرهابية ”.

وواصلت:"إذ انخفضت في 2016 إلى 199 عملية بينما لم تتجاوز الـ 50 عملية في 2017، بينما حدثت 8 عمليات فقط في 2018 ولم تشهد مصر سوى عمليتين إرهابيتين في 2019، وتمر الأيام والأعوام لثبت صواب الرؤية المصرية فيما يتعلق باستراتيجية القاهرة لمواجهة الإرهاب حين أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حين توليه المسئولية أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم".