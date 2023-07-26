الأمن الإنساني.. الشرطة تساعد عجوزًا لعدم قدرتها على الحركة داخل شقتها

قدمت الأجهزة الأمنية بالقاهرة المساعدة لسيدة مسنة عقب انزلاقها داخل شقتها وعدم تمكنها من الحركة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة لسيدة مسنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام، عقب تعرضها للانزلاق داخل الشقة سكنها وعدم تمكنها من الحركة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وتم فتح باب الشقة ومساعدتها، وتقديم الرعاية اللازم لها والاطمئنان على حالتها الصحية.