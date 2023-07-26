الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن الإنساني.. الشرطة تساعد عجوزًا لعدم قدرتها على الحركة داخل شقتها

جريدة الدستور

قدمت الأجهزة الأمنية بالقاهرة المساعدة لسيدة مسنة عقب انزلاقها داخل شقتها وعدم تمكنها من الحركة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة لسيدة مسنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام، عقب تعرضها للانزلاق داخل الشقة سكنها وعدم تمكنها من الحركة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وتم فتح باب الشقة ومساعدتها، وتقديم الرعاية اللازم لها والاطمئنان على حالتها الصحية.

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد لاعب الأهلى حسين الشحات

حريق هائل بمبنى فى القاهرة الجديدة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط.. ومؤشرات النجاح المعلنة رسميًا للمواد

نصائح الحفاظ على سلامة العين في ظل ارتفاع درجات الحرارة

شوقي خلاف.. شهيد الواجب وحافظ أسرار القناة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا