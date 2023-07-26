الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط هيروين وحشيش في حملات أمنية بدمياط

حشيش
حشيش

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مركزى شرطة (دمياط– كفرالبطيخ)، وقسمى شرطة (دمياط الجديدة- السرو).

أسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلوجرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلوجرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلوجرامات – كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة 4 متهمين لـ "2 منهم معلومات جنائية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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