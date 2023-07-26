ضبط هيروين وحشيش في حملات أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مركزى شرطة (دمياط– كفرالبطيخ)، وقسمى شرطة (دمياط الجديدة- السرو).

أسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلوجرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلوجرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلوجرامات – كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة 4 متهمين لـ "2 منهم معلومات جنائية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.