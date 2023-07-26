الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تاجر حشيش في القاهرة

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت جهود وزارة الداخلية في ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بالشقة المُشار إليها، وعُثِر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت ,4001 كيلو جرام - مبلغ مالى- سلاح أبيض "مطواة"- سيارة "ملكه" – هاتف محمول).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ من متحصلات نشاطه الإجرامي والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه والسيارة لتسهيل تحركاته، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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