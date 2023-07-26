الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بمشاركة الرئيس السيسي..

باحث يوضح لـ"إكسترا نيوز" أهمية انعقاد القمة الإفريقية- الروسية

السيسي
السيسي

قال الدكتور أحمد عبدالدايم، الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية، إنه منذ انعقاد القمة الأولى في عام 2019 وحتى هذه اللحظة طرأت تغيرات كثيرة على القارة الإفريقية والجانب الروسي الذي يتكبد الخسائر إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية، في مداخلة هاتفية، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه القمة أكثر أهمية بالنسبة للجانب الروسي مقارنة بالإفريقي، لافتًا إلى أن هناك حصارًا أمريكيًا أوروبيًا على روسيا، لذلك تأتي هذه القمة لتطمئن روسيا بأنها ليست في عزلة دولية، وعلى الأقل يوجد نوع من الحياد لدى القارة الإفريقية بشأن النزاع بين روسيا وأوروبا.

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة الإفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذًا في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين، وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تشهد الزيارة أيضًا لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كل الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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